Об ужасной гибели парня из многодетной семьи Родикових сообщили в полиции Киевской области. Правоохранители отметили, что подросток умер в больнице в 6:00.

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Следствие по доведению школьника к самоубийству продолжается.

Правозащитница требует отчетов

На смерть ребенка отреагировала эксперт по защите прав ребенка Людмила Волынец. По ее словам, после гибели Дениса Родикова должностные лица Министерства социальной политики должны опубликовать подробный отчет о причинах его смерти.

Правозащитница отметила, что чиновники многое говорили о помощи детям, чьи родители умерли. Но при этом вопросы устройства детей и финансирования их со стороны власти не решены.

В очередной раз громко сообщат о том, что ни Минсоц, ни директораты, ни службы национальные и местные не виноваты в гибели ребенка. Никакого глубокого анализа реальных причин хотя бы этой смерти проведено не будет, ну разве что напишет Минсоц письмо на места с тезисом "усилить контроль за приемными семьями, детскими домами семейного типа и опекунами,

– подчеркнула Волынец.

Владимир и Диана Родиковы умерли от коронавируса в марте 2021. Сначала болезнь унесла жизнь мужчины, а через неделю не стало его жены. Без родителей остались 8 приемных детей супругов, а также 5 общих. Опеку над младшими в семье взяла старшая сестра с мужем.