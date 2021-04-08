В Киеве очень напряженная ситуация в больницах. Большинство медучреждений, которые принимают больных коронавирусом уже заполнены. Власть готовит места в родильных домах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере.

Коммунальные медучреждения, принимающих больных коронавирусом киевлян, уже заполнены. Некоторые даже больше, чем на 100%. К примеру, в городской больнице № 3 заполненность кроватей 110%. Все занято – обустраивают дополнительные места.

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Самая масштабная вспышка

В официальном телеграм-канале "Коронавирус-Инфо" отмечается, что сейчас в столице самая масштабная вспышка за все время с начала пандемии.

Больницы переполнены, врачи и медсестры очень измождены, количество новых заражений и смертей бьет рекорды,

– говорится в сообщении.

Мэр Виталий Кличко также отмечает, что ситуация в столице – очень сложная. Он сообщил, что город готовит свободные места в родильных домах и в детских больницах для новых больных коронавирусом.

Ищут свободные места в других учреждениях

Принимать пациентов с COVID-19 готовятся, в частности, в противотуберкулезном диспансере.

Там сегодня ремонтируют систему подачи кислорода. Обустраивают кровати. И уже набирают специалистов, которые будут лечить больных коронавирусом,

– пишет Кличко.

По словам мэра других больных, нуждающихся в госпитализации, но не с COVID-19, кладут в городской госпиталь ветеранов войны.

Обращение врачей к киевлянам

Врачи, которые борются с пандемией коронавируса в очередной раз обращаются к людям и просят соблюдать карантин и не отказываться от вакцинации.

Если кто-то думает, что ковид его обойдет – это не так. Те люди, которые не хотят прививаться и не верят в существование коронавируса, пусть побывают в нашей больнице,

– сказал врач в сюжете, который сняли в Киеве.

По словам медиков и мэра, медицинская система может просто не выдержать – она ​​на пределе.

В больницах уже нет мест: смотрите видео