В Киеве в Дарницком районе наконец меняют таблички с названием улицы "Русская". Киевсовет еще летом 2020 года принял решение о новом названии этого топонима.

Улица теперь имеет имя героя современной российско-украинской войны Юрия Литвинского. Он погиб на Донбассе от пули российского снайпера.

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Новые адресные указатели

Коммунальщики сняли таблички со старым названием - "улица Русская" и прикрепили на домах новые.

На странице КП "Управляющая компания Дарницкого района города Киева" в фейсбуке отмечают, что таблички поменяли на тех сооружениях, которые обслуживает их предприятие.

Улицу переименовали в прошлом году

Отметим, что решение о переименовании этой улицы Киевсовет принял 28 июля 2020 года.

Улица Русская в Дарницком районе пролегает от улицы Ревуцкого до Россошанской улицы. Ее переименовали в честь Литвинского Юрия Алексеевича,

– говорилось в сообщении пресс-службы КГГА.

Литвинский Юрий Алексеевич – активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец батальона оперативного назначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины. Принимал участие в освобождении территории Донбасса от российских войск. Погиб от пули российского снайпера.