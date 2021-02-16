Киев возглавил рейтинг нарушителей языкового закона. За первый месяц из столицы и области поступило 284 жалоб.

В целом за этот период с заявлениями или сообщениями обратились 647 раз. Однако за первый месяц действия языкового закона не выписали ни одного штрафа.

Читайте также "Днепр всегда был русским": бариста отказалась говорить с клиентами на украинском

Почти 300 обращений касается отсутствия украинской версии сайтов.

Статистику опубликовал в фейсбуке уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Больше всего сообщений, обращений и жалоб получили из Киева и Киевской области – 284 раз,

– написал он.

Сколько заявлений получили из других регионов

Из Львовской области поступило 58 обращений, которые касаются преимущественно нарушений в других регионах Украины (о нарушениях во Львовской области только 3).

Харьковская – 43

Одесская – 27

Днепропетровская – 16

Запорожская – 7

Винницкая – 9

Полтавская – 16

Луганская – 7

Николаевская – 6

Волынская – 5

Донецкая – 4,

Тернопольская – 6

Сумская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Кировоградская, Закарпатская, Запорожская и Херсонская области – по 3 обращения, из Ровненской, Черниговской, Черкасской областей – по 2.

Напомним, что ровно месяц назад, 16 января, вступил в действие Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". А это значит, что абсолютно все поставщики услуг обязаны обслуживать клиентов на украинском.



Перейти на другой язык персонал может только по желанию клиента. Важно, что на государственном должна также подаваться информация на ценниках, инструкциях, билетах и в меню ресторанов. Тем, кто будет игнорировать закон, грозят штрафы от 5100 до 6800 гривен.