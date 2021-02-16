Больше всего нарушений языкового закона зафиксировали в Киеве: первые итоги
Киев возглавил рейтинг нарушителей языкового закона. За первый месяц из столицы и области поступило 284 жалоб.
Источник:фейсбук Тараса Креминя
В целом за этот период с заявлениями или сообщениями обратились 647 раз. Однако за первый месяц действия языкового закона не выписали ни одного штрафа.
Читайте также "Днепр всегда был русским": бариста отказалась говорить с клиентами на украинском
Почти 300 обращений касается отсутствия украинской версии сайтов.
Статистику опубликовал в фейсбуке уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
Больше всего сообщений, обращений и жалоб получили из Киева и Киевской области – 284 раз,
– написал он.
Сколько заявлений получили из других регионов
Из Львовской области поступило 58 обращений, которые касаются преимущественно нарушений в других регионах Украины (о нарушениях во Львовской области только 3).
- Харьковская – 43
- Одесская – 27
- Днепропетровская – 16
- Запорожская – 7
- Винницкая – 9
- Полтавская – 16
- Луганская – 7
- Николаевская – 6
- Волынская – 5
- Донецкая – 4,
- Тернопольская – 6
Сумская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Кировоградская, Закарпатская, Запорожская и Херсонская области – по 3 обращения, из Ровненской, Черниговской, Черкасской областей – по 2.
Поделиться новостью