По словам руководителя направления заказа поездок Bolt в Украине Сергея Павлика, пока представители компании выясняют детали инцидента и общаются с пассажиркой. Женщине вернули деньги за поездку, и предоставили купон на еще одну бесплатную.

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Если правоохранители запросят какую-либо информацию для раскрытия преступления, которое совершил таксист, в Bolt обещают ее предоставить.

За водителей не отвечают

Как подчеркнул Павлик, Bolt является сервисной компанией, соединяющей водителя с пассажиром. Все таксисты при этом являются не наемными сотрудниками, а лишь независимыми перевозчиками.

Во время регистрации водителя в компании проверяют водительское удостоверение, документы на регистрацию машины и другую информацию о таксисте, которая есть в открытом доступе.

Информацию о психическом здоровье водителя не запрашивают, но учтут, если такая информация будет в открытом доступе. В компании стараются избегать сотрудничества с невежливыми водителями, которые получают низкие отзывы о поездке от пассажиров. Таким образом формируется рейтинг водителя. Учетные записи водителей с низким рейтингом блокируются,

– отметил работник компании.

Конфликт водителя с избиением пассажирки в Bolt назвали недопустимыми и противоречащими правилам компании. Аккаунт водителя в приложении уже заблокировали.

Потерпевшая, по словам Павлика, может рассчитывать на страховую компенсацию, если получила повреждения. Поскольку каждое пользование услугами компании является застрахованным.

Смотрите видео сюжета об избиении таксистом пассажирки в Киеве: