Многострадальный и скандально известный из-за коррупционных скандалов и частых неисправностей экспресс "Киев – Борисполь" 30 декабря вновь попал в аварию. Более серьезную, чем обычная поломка

Об инциденте, который произошел на станции "Дарница", сообщили в пресс-служба Укрзализныци. В результате происшествия никто не пострадал.

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Сейчас представители оператора железной дороги работают на месте аварии.

Что известно о сходе с рельсов экспресса, следующего в "Борисполь"

Согласно официальным данным, все произошло в 11:53.

Непосредственно во время движения поезда первая и вторая колесные пары поезда слетели с рельсов.

Что именно стало причиной аварии, сейчас выясняют специалисты.

Результаты расследования аварии в Укрзализныце обещают обнародовать в кратчайшие сроки.