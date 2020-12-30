"Бориспольский экспресс" сошел с рельсов в Киеве
"Бориспольский экспресс" сошел с рельсов / 5 канал
Многострадальный и скандально известный из-за коррупционных скандалов и частых неисправностей экспресс "Киев – Борисполь" 30 декабря вновь попал в аварию. Более серьезную, чем обычная поломка
Об инциденте, который произошел на станции "Дарница", сообщили в пресс-служба Укрзализныци. В результате происшествия никто не пострадал.
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Сейчас представители оператора железной дороги работают на месте аварии.
Что известно о сходе с рельсов экспресса, следующего в "Борисполь"
- Согласно официальным данным, все произошло в 11:53.
- Непосредственно во время движения поезда первая и вторая колесные пары поезда слетели с рельсов.
- Что именно стало причиной аварии, сейчас выясняют специалисты.
Результаты расследования аварии в Укрзализныце обещают обнародовать в кратчайшие сроки.
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