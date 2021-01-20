Кровавый инцидент, который закончился смертью мужчины, произошел вечером 19 января, в супермаркете Novus, расположенном в крупнейшем торговом центре Борисполя Aeromall.

С пока неизвестным причинам один из посетителей заведения заколол себя ножом. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Смотрите также В Николаеве экс-нардеп попал в скандал из-за якобы нетрезвого вождения: видео

На месте инцидента работали следователи, возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве с отметкой о самоубийстве.

Убил себя на камеру

Сначала правоохранители подозревали, что в супермаркете произошло убийство. Впрочем, просмотрев камеры видеонаблюдения, увидели, что нож в грудь человек вонзил себе сам.

Судя по записи, клиент магазина подошел к полке с ножами, взял один из них, и ударил себя. Еще до прибытия медиков пострадавший скончался.

Смотрите видео самоубийства мужчины в супермаркете в Борисполе: