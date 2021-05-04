Как утверждают правоохранители, к ним обратились жители улицы Стасюка, которые увидели, что на крыше дома находится мужчина. Инспекторы, прибывшие на место происшествия, увидели 44-летнего местного жителя. Он грозил прыгнуть с высоты 3 этажа.
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Полицейские пытались успокоить мужчину, однако эти попытки оказались тщетными.
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- Находясь на крыше дома, мужчина достал нож и начал резать себе руки и живот.
- Потом он прыгнул вниз, хотя его и отговаривали от этого поступка.
- Насколько серьезные травмы получил пострадавший – информации нет.
Патрульные оказали мужчине домедицинскую помощь и вызвали скорую. Врачи госпитализировали пострадавшего.
На месте происшествия работали следователи. Они выясняют все обстоятельства инцидента. Из-за чего именно мужчина нанес себе повреждения, неизвестно.