Как утверждают правоохранители, к ним обратились жители улицы Стасюка, которые увидели, что на крыше дома находится мужчина. Инспекторы, прибывшие на место происшествия, увидели 44-летнего местного жителя. Он грозил прыгнуть с высоты 3 этажа.

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Полицейские пытались успокоить мужчину, однако эти попытки оказались тщетными.

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Находясь на крыше дома, мужчина достал нож и начал резать себе руки и живот.

Потом он прыгнул вниз, хотя его и отговаривали от этого поступка.

Насколько серьезные травмы получил пострадавший – информации нет.

Патрульные оказали мужчине домедицинскую помощь и вызвали скорую. Врачи госпитализировали пострадавшего.

На месте происшествия работали следователи. Они выясняют все обстоятельства инцидента. Из-за чего именно мужчина нанес себе повреждения, неизвестно.