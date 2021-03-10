В Борисполе произошел одновременно курьезный и печальный инцидент. Пьяный мужчина сообщил, что избил мать, чтобы полиция его подвезла домой с вокзала.

Он сам позвонил на 102 и "признался" в преступлении. Также мужчина сказал, что будет ждать полицию на вокзале, якобы, чтобы сдаться в руки закона.

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Выдумал историю об избитой матери

На вызов приехали патрульные Киевщины. Пьяный мужчина снова повторил, что избил свою мать, и указал на дом, где якобы они вместе проживают. Однако входная дверь была заперта, и на стук никто не открыл.

Полицейские связались с сестрой мужчины и узнали, что он и их мать на самом деле проживают в селе Большая Старица. Оказалось, что никто его маму не трогал, а 30-летний мужчина просто придумал эту историю, чтобы полиция подвезла его домой.

Как накажут шутника?

На хитреца составили админпротокол – он заплатит штраф от 51 до 119 гривен.

Впрочем, недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает более серьезное наказание таким "шутникам". За заведомо ложный вызов полиции, "скорой" или спасателей предлагается штрафовать на сумму от 3 400 до 10 200 гривен.