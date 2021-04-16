Специально для международного аэропорта "Борисполь" разработали футуристический проект автостанции. Начать строительство уже могут в 2021 году.

Автостанция будет расположена рядом с железнодорожной платформой "Киев Борисполь Экспресс" у терминала D и повторять стилистику терминала. Разработчиком проекта стало бюро "Раден".

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Архитектор обязан учитывать окружающую среду. И работать или на контрасте, или учитывать ту стилистику, что есть, чтобы все выглядело гармонично,

– рассказал ведущий архитектор бюро Сергей Казарянц.

По его словам, во время создания проекта он хотел показать, что это именно автостанция аэропорта.

Данный проект бюро выполнило в 2020 году по заказу аэропорта "Борисполь". Он уже прошел все стадии согласования и государственную экспертизу, отметил Казарянц.

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В этом году автостанцию внесли в план строительства аэропорта "Борисполь". Проект также представлен на конкурс Украинской урбанистики.