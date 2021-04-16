В Борисполе планируют построить новую невероятную автостанцию: фото
Специально для международного аэропорта "Борисполь" разработали футуристический проект автостанции. Начать строительство уже могут в 2021 году.
Источник:avianews.com
Автостанция будет расположена рядом с железнодорожной платформой "Киев Борисполь Экспресс" у терминала D и повторять стилистику терминала. Разработчиком проекта стало бюро "Раден".
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Архитектор обязан учитывать окружающую среду. И работать или на контрасте, или учитывать ту стилистику, что есть, чтобы все выглядело гармонично,
– рассказал ведущий архитектор бюро Сергей Казарянц.
По его словам, во время создания проекта он хотел показать, что это именно автостанция аэропорта.
Данный проект бюро выполнило в 2020 году по заказу аэропорта "Борисполь". Он уже прошел все стадии согласования и государственную экспертизу, отметил Казарянц.
В Борисполе планируют построить новую автостанцию: смотрите фото
В этом году автостанцию внесли в план строительства аэропорта "Борисполь". Проект также представлен на конкурс Украинской урбанистики.
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