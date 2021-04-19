В киевском аэропорту "Борисполь" задержали гражданина России, который прилетел из Минска. Он не смог подтвердить цель визита в Украину и предлагал пограничнику взятку – 75 тысяч российских рублей.

Это тысяча долларов или более 27 тысяч украинских гривен. Впрочем, пограничник деньги не взял, а непрошеным гостем займутся правоохранители.

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Детали инцидента

Это произошло на отдельном контрольно-пропускном пункте "Киев" во время проведения процедур контроля пассажиров авиарейса, прибывшего из Беларуси.

Россиянин не смог подтвердить запланированную цель пребывания в Украине. Пограничники начали оформлять ему отказ в пересечении границы, а он предложил дать деньги, только бы попасть в Украину.



В аэропорту задержали россиянина / Фото ГПСУ

По факту возбуждено уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

В пресс-службе ГПС отметили, что с начала года пограничники пресекли более 460 попыток предоставление неправомерной выгоды.