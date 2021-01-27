В Борисполе ветеран войны сделал трехметрового трансформера: фото
В пригороде Киева, в Борисполе, люди заметили гигантскую скульптуру "командира трансформеров" Оптимуса Прайма. Как выяснилось, ее смастерил ветеран войны Валерий Никитюк.
Источник: Информационное агентство "Погляд"
Над "трансформером" работал 4 месяца, в работе использовал более полусотни деталей – каждую из них Валерий сделал самостоятельно без эскизов и чертежей
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И это не первое произведение талантливого сварщика.
Сначала были мультгерои Валли и Ева. Они принесли мастеру славу в родном городе, а просьбы создать новые инсталляции начали сыпаться все чаще. После этого на улицах Борисполя начали появляться и другие скульптуры, как вот собака-охранник с ружьем и Чеширский кот.
Первые работы Валерия Никитюка / Фото ИА "Погляд"
Скульптура Оптимуса Прайма / Фото ИА "Погляд"
На этом мужчина не планирует останавливаться. В его мастерской сейчас ведется работа над Беззубиком из мультика "Как приручить дракона" и Бамблби из "Трансформеров".
Таким хобби Валерий решил заняться после возвращения с фронта.
Валерий признается, что основная мотивация в работе над мультперсонажами для него – его маленький сын.
В Борисполе ветеран войны сделал трехметрового трансформера: смотрите видео
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