В пригороде Киева, в Борисполе, люди заметили гигантскую скульптуру "командира трансформеров" Оптимуса Прайма. Как выяснилось, ее смастерил ветеран войны Валерий Никитюк.

Источник: Информационное агентство "Погляд"

Над "трансформером" работал 4 месяца, в работе использовал более полусотни деталей – каждую из них Валерий сделал самостоятельно без эскизов и чертежей

Читайте также Возле Киева в экопарке "Медвино" на людей напало стадо бизонов: фото

И это не первое произведение талантливого сварщика.

Сначала были мультгерои Валли и Ева. Они принесли мастеру славу в родном городе, а просьбы создать новые инсталляции начали сыпаться все чаще. После этого на улицах Борисполя начали появляться и другие скульптуры, как вот собака-охранник с ружьем и Чеширский кот.

Первые работы Валерия Никитюка / Фото ИА "Погляд"

Скульптура Оптимуса Прайма / Фото ИА "Погляд"

На этом мужчина не планирует останавливаться. В его мастерской сейчас ведется работа над Беззубиком из мультика "Как приручить дракона" и Бамблби из "Трансформеров".

Таким хобби Валерий решил заняться после возвращения с фронта.

Валерий признается, что основная мотивация в работе над мультперсонажами для него – его маленький сын.

В Борисполе ветеран войны сделал трехметрового трансформера: смотрите видео