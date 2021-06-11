Об аварии патрульным сообщила женщина, которая стала свидетелем инцидента. По ее словам, от удара грузовик повредил фасад ТРЦ.
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На место сразу же прибыли патрульные полицейские, которые выяснили все обстоятельства ДТП.
Был лишен прав
- Инспекторы патрульной полиции проверили документы водителя грузовика. Как оказалось, мужчина был лишен прав, но все равно сел за руль.
- Судя по видео, которое сняли камеры видеонаблюдения, во время заезда водитель слишком быстро разогнался, из-за чего кузов ударил фасад здания.
- В отношении нарушителя ПДД составили два протокола – о совершении ДТП и об управлении водителем, которого лишили прав.
Если суд признает вину водителя, ему грозит штраф в 40 800 гривен с лишением прав на срок от 5 до 7 лет. Кроме того, служители Фемиды могут изъять у мужчины транспортное средство.
Смотрите видео, как грузовик влетел в ТРЦ в Борисполе: