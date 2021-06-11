Об аварии патрульным сообщила женщина, которая стала свидетелем инцидента. По ее словам, от удара грузовик повредил фасад ТРЦ.

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На место сразу же прибыли патрульные полицейские, которые выяснили все обстоятельства ДТП.

Был лишен прав

Инспекторы патрульной полиции проверили документы водителя грузовика. Как оказалось, мужчина был лишен прав, но все равно сел за руль.

Судя по видео, которое сняли камеры видеонаблюдения, во время заезда водитель слишком быстро разогнался, из-за чего кузов ударил фасад здания.

В отношении нарушителя ПДД составили два протокола – о совершении ДТП и об управлении водителем, которого лишили прав.

Если суд признает вину водителя, ему грозит штраф в 40 800 гривен с лишением прав на срок от 5 до 7 лет. Кроме того, служители Фемиды могут изъять у мужчины транспортное средство.

Смотрите видео, как грузовик влетел в ТРЦ в Борисполе:

Обратите внимание! С 17 марта 2021 года в Украине начал действовать измененный Кодекс об административных правонарушениях. Он предусматривает увеличение штрафов за пребывание за рулем в нетрезвом виде, а также более суровое наказание за управление машиной теми, кого лишили прав. Правда, как утверждают патрульные, случаев подобных нарушений водителями не стало меньше.