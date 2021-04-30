Правоохранители утверждают, что обезвредили канал ввоза наркотиков из Евросоюза, который наладили иностранцы. Прибытия в международный аэропорт 45-летнего гражданина другой страны с кокаином в брюхе ждали заранее.

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Как говорят таможенники, злоумышленник решил пройти по "зеленому коридору", которым пользуются люди, которым не нужно декларировать вещи.

Больше килограмма кокаина



Мужчина планировал "похудеть" и заработать / Фото пресс-службы Государственной таможенной службы

Зная, что европеец может перевозить наркотики, работники СБУ и таможни отправили его на личный досмотр. Впрочем, гость столицы сопротивлялся и пытался доказать, что он не имеет при себе ничего запретного.

Для осмотра пассажира привлекли медицинского работника, который и нашел в брюхе злоумышленника капсулы во время компьютерной томографии.

В целом в желудке и кишках мужчины нашли 91 овальный пакет.

В течение 19 часов у задержанного изымали контрабандные товары, которые оказались кокаином. Общий вес наркотиков – 1 килограмм 70,29 грамма.



В брюхе мужчины было больше 1 килограмма кокаина / Фото пресс-службы Государственной таможенной службы

Действия злоумышленника квалифицировали как перевозку товаров с сокрытием от таможенного контроля. Если суд признает иностранца виновным, ему грозит штраф на сумму 100% стоимости изъятых товаров.