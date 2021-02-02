Самолетом из Объединенных Арабских Эмиратов неизвестные пытались нелегально перевезти 67 ящиков с табачными товарами. Контрабанду обнаружили работники Госпогранслужбы.

Источник: Госпогранслужба

Как утверждают пограничники, незаконную поставку сигарет из ОАЭ они ждали. Когда же самолет сел, правоохранители нашли груз, который пытались завезти без уплаты акцизного сбора.

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По факту попытки незаконного ввоза в Украину подакцизных товаров ведется следствие.

Более 30 тысяч пачек

Бойцы Госпогранслужбы задокументировали попытку злоумышленников провезти контрабанду и изъяли 67 тысяч ящиков сигарет Manchester.

Общий вес товаров, которые хотели продавать на территории Украины, – 2 тонны.

Сейчас следователи пытаются выяснить круг подозреваемых в совершении преступления лиц. По факту перемещения через таможенную границу Украины вне таможенного контроля подакцизных товаров, которое осуществляли злоумышленники по предварительному сговору, открыто уголовное производство.

Если правоохранители установят причастных к преступлению, а их вину докажут в суде, им грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Смотрите видео Госпогранслужбы с изъятыми контрабандными сигаретами: