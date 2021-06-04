На месте работала полиция, медики и спасатели. Точное время ДТП неизвестно.
К теме Выехал на встречку и влетел в грузовик: на Львовщине в аварии погибли отец с сыном
Что известно о ДТП
- Водитель авто Subaru Forester ночью возвращался домой.
- Но, вероятно, заснул за рулем.
- Из-за этого машина сошла с дороги, перевернулась и врезалась в надпись "Киев".
- Мужчина получил множественные травмы, его достали спасатели из искореженного авто и доставили в больницу.
- Он не доехал всего несколько километров домой.