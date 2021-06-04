На месте работала полиция, медики и спасатели. Точное время ДТП неизвестно.

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Что известно о ДТП

  • Водитель авто Subaru Forester ночью возвращался домой.
  • Но, вероятно, заснул за рулем.
  • Из-за этого машина сошла с дороги, перевернулась и врезалась в надпись "Киев".
  • Мужчина получил множественные травмы, его достали спасатели из искореженного авто и доставили в больницу.
  • Он не доехал всего несколько километров домой.

 