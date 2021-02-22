Полицейские и взрывотехники обследуют Peugeot, припаркованный во дворе на улице Якуба Коласа, 18 в Киеве. По предварительным данным, неизвестные заложили в машину бомбу.

Сейчас правоохранители огородили территорию вокруг легковушки, а машину исследуют эксперты.

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Действительно ли к ней закрепили какой-то опасный предмет, неизвестно.

Врачи и спасатели ждут

На месте происшествия работают следователи, которые пытаются разобраться с инцидентом, а также установить личности злоумышленников.

Официальных комментариев от правоохранителей из-за инцидента еще не было.

Во дворе, где заметили взрывчатку в машине, дежурят спасатели ГСЧС, медики скорой и представители других профильных служб.

Смотрите видео с места заминирования машины в Киеве: