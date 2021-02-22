Во дворе многоэтажки: на Борщаговке в Киеве неизвестные заминировали машину
Полицейские и взрывотехники обследуют Peugeot, припаркованный во дворе на улице Якуба Коласа, 18 в Киеве. По предварительным данным, неизвестные заложили в машину бомбу.
Источник:24 канал
Сейчас правоохранители огородили территорию вокруг легковушки, а машину исследуют эксперты.
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Действительно ли к ней закрепили какой-то опасный предмет, неизвестно.
Врачи и спасатели ждут
На месте происшествия работают следователи, которые пытаются разобраться с инцидентом, а также установить личности злоумышленников.
Официальных комментариев от правоохранителей из-за инцидента еще не было.
Во дворе, где заметили взрывчатку в машине, дежурят спасатели ГСЧС, медики скорой и представители других профильных служб.
Смотрите видео с места заминирования машины в Киеве:
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