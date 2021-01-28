В ботаническом саду Киева расцвела 200-летняя пальма: фото
В ботаническом саду имени академика Александра Фомина можно наблюдать за довольно редким явлением – цветением пальмы Ливистона, которую в Киев привезли в 1834 году.
Источник: Dobre Club
Цветение пальмы ждут каждой зимой уже 40 лет подряд. Перед тем, как появиться в Киеве, дерево прошло немалый путь.
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Когда пальме было 30 – 40 лет, ее привезли из ботанического сада Кременца в столицу на подводе. Во время первой и второй Мировых войн пальму отогревали с помощью куфаек и одеял.
Пальму поддерживают специальные крепления / Фото Dobro Club
Цветы на высоте 30 метров
Пальма Ливистона, которую назвали в честь лорда Ливингстонского Патрика Мюррея, который привез ее из Австралии, обычно не растет выше 25 метров и в природе живет не очень долго, поскольку ломается под своим весом.
200-летняя пальма в ботаническом саду Киева живет в 30-метровом климатроне, который построили для ее комфортного существования.
Пальма Ливистона расцветает довольно редко / Фото Dobro Club
Размножаться в ботаническом саду она не может.
Чтобы посмотреть на пальму, которая расцвела, надо подняться по лестнице на высоту более 25 метров. Поскольку снизу разглядеть цветок достаточно сложно.
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