В ботаническом саду имени академика Александра Фомина можно наблюдать за довольно редким явлением – цветением пальмы Ливистона, которую в Киев привезли в 1834 году.

Источник: Dobre Club

Цветение пальмы ждут каждой зимой уже 40 лет подряд. Перед тем, как появиться в Киеве, дерево прошло немалый путь.

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Когда пальме было 30 – 40 лет, ее привезли из ботанического сада Кременца в столицу на подводе. Во время первой и второй Мировых войн пальму отогревали с помощью куфаек и одеял.



Пальму поддерживают специальные крепления / Фото Dobro Club Цветы на высоте 30 метров Пальму поддерживают специальные крепления / Фото Dobro Club Пальма Ливистона, которую назвали в честь лорда Ливингстонского Патрика Мюррея, который привез ее из Австралии, обычно не растет выше 25 метров и в природе живет не очень долго, поскольку ломается под своим весом. 200-летняя пальма в ботаническом саду Киева живет в 30-метровом климатроне, который построили для ее комфортного существования.



Пальма Ливистона расцветает довольно редко / Фото Dobro Club

Размножаться в ботаническом саду она не может.

Чтобы посмотреть на пальму, которая расцвела, надо подняться по лестнице на высоту более 25 метров. Поскольку снизу разглядеть цветок достаточно сложно.

Ботанический сад имени академика Фомина основан в 1839 году. В это время пальма уже более 5 лет как находилась в Киеве. Ботсад считается одним из старейших ботанических заведений Украины. В его коллекциях насчитывают около 10 тысяч видов различных растений.