Бриллианты на более чем 14 каратов и 9 ценных колец из белого золота (также украшенных бриллиантами). Вот такой незаконный багаж пытался провезти в Украину гражданин нашей страны. А возвращался он самолетом из Турции.

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В "Борисполе" задержали украинца, который в трусах спрятал бриллианты

В международном аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили в одного из пассажиров (гражданина Украины, который прилетел из Турции) незаконный багаж – бриллианты и золотые кольца.



Бриллианты нужно декларировать – иначе попытка их провезти будет правонарушением / Фото таможенников

Почему этот багаж незаконный

Дело в том, что человек на таможенный контроль пошел по упрощенной системе – в так называемый "зеленый коридор".

Таможенники спросили его, как положено, не имеет ли он при себе товаров, которые по закону нужно задекларировать.

Но пассажир сказал, что ничего такого у него нет – только, мол, личные вещи.

Таможенники усомнились. И не зря: в ручной клади мужчины нашли полиэтиленовый пакетик с девятью кольцами и один бриллиант в конверте.

И только после этого человек признался, что имеет еще один пакетик с камнями – в нижнем белье прямо на теле.

Экспресс-анализатор драгоценных металлов и камней на месте подтвердил, что обнаруженное – это бриллианты и белое золото. Так что гражданин Украины нарушил порядок прохождения таможенного контроля.



Кроме бриллиантов мужчина вез с собой 9 золотых колец / Фото таможенников

Какие последствия могут быть у такого правонарушения

Последствия пока такие: ценности изъяли до решения суда. Их реальную стоимость определит экспертиза.

Наказать же нарушителя могут штрафом в 17 тысяч гривен с конфискацией незаконно ввезенных товаров.



Экспресс-анализатор подтвердил – это все же бриллианты / Фото таможенников

Что интересно, бриллиантовая контрабанда – не редкость. Буквально на днях, 20 июня, в том же "Борисполе" пограничники задержали иностранца , который пытался незаконно перевезти драгоценности на миллион гривен.