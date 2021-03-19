В Броварах открыли кофейню, где работают люди с синдромом Дауна
В Броварах 19 марта открыли кафе, в котором смогут проходить практику после школы люди с синдромом Дауна и аутизмом. Главная цель – помогать таким людям проходить социальную адаптацию.
Источник:Броварской городской совет
Кофейню назвали Cafe 21.3 – поскольку у этих людей в 21-й паре хромосом одна дополнительная – третья. Проект призван помочь им адаптироваться к жизни после школы и получить навыки, чтобы устроиться на работу.
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Это не первое заведение
Открытие кафе – это уже второй этап проекта "Перспектива 21.3". Ранее в Броварах открыли "Голландскую пекарню 21.3".
Кафе расположено в центре города. В нем можно выпить кофе, отведать выпечку из пекарни проекта, а также перенять опыт взаимодействия и принятия людей с нарушениями интеллектуального развития, говорят основатели кафе.
Они верят, что заведение станет успешным бизнесом.
В Броварах открыли кофейню для людей с синдромом Дауна: смотрите фото
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