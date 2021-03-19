В Броварах 19 марта открыли кафе, в котором смогут проходить практику после школы люди с синдромом Дауна и аутизмом. Главная цель – помогать таким людям проходить социальную адаптацию.

Кофейню назвали Cafe 21.3 – поскольку у этих людей в 21-й паре хромосом одна дополнительная – третья. Проект призван помочь им адаптироваться к жизни после школы и получить навыки, чтобы устроиться на работу.

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Это не первое заведение

Открытие кафе – это уже второй этап проекта "Перспектива 21.3". Ранее в Броварах открыли "Голландскую пекарню 21.3".

Кафе расположено в центре города. В нем можно выпить кофе, отведать выпечку из пекарни проекта, а также перенять опыт взаимодействия и принятия людей с нарушениями интеллектуального развития, говорят основатели кафе.

Они верят, что заведение станет успешным бизнесом.

Кстати, 21.03 – Международный день человека с синдромом Дауна.

В Броварах открыли кофейню для людей с синдромом Дауна: смотрите фото