Суд в Броварах отпустил домой Михаила Лудченко, который пьяным сбил на пешеходе двух женщи – мать умерла на глазах дочери. Он работал участковым офицером в полиции и до того не один раз попадал в скандалы.

Приговор виновнику смертельного ДТП еще не огласили. В суде решили, что обвиняемого можно отправить под круглосуточный домашний арест.

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Решения будут обжаловать

Впрочем, дочь погибшей, которая попала в больницу после этого ДТП, и прокуроры не согласны с таким решением – подана жалоба.

Марина Чамара написала пост в фейсбуке, в котором возмущается из-за такого решения.

Так случилось, что человек, который сбил насмерть мою мать на пешеходном переходе, вышел под круглосуточный домашний арест. Мне невыразимо мучительно по этому поводу, но так решил наш Броварской суд,

– пишет пострадавшая.

Девушка подчеркнула, что на решение суда даже не повлиял тот факт, что полицейский был пьян, превысил скорость, а затем пытался скрыться с места ДТП.

Мать виновника ДТП работает в мэрии

Ранее сайт 24 канала писал о том, что мать Михаила Лудченко работает в Броварском городском совете и связана с мэром Игорем Сапожко. Активисты предполагали, что виновника смертельного ДТП попытаются "отбелить".

До этой ужасной аварии он уже попадал в скандалы.

В 2018 году он с напарниками безосновательно задержали, угрожали и пытали троих ребят. Эта история приобрела широкий резонанс. За такое правонарушение Лудченко и его сообщники должны были сесть: соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Эта история приобрела широкий резонанс. За такое правонарушение Лудченко и его сообщники должны были сесть: соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы. Лудченко тогда был работником Броварского отдела полиции . И ему удалось избежать наказания. Поспособствовали этому его мать Диана и лично Игорь Сапожко.

. И ему удалось избежать наказания. Поспособствовали этому его мать Диана и лично Игорь Сапожко. Вторая история – связана с тем, что Лудченко выгнали из Броварской полиции за наркотики. По данным СМИ, здесь ему снова с помощью покровительства местных властей удалось выйти сухим из воды. Так, вместо реального срока, мужчину просто уволили. Правда, впоследствии он смог восстановиться на службе в полиции, но уже не в Броварах.

Впрочем, уволили его лишь после смертельного ДТП. По словам главы Нацполиции Игоря Клименко Лудченко работал участковым офицером Деснянского управления полиции.

Что известно о ДТП

4 октября 2020 года пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе мать и дочь: Надежду и Марину Чамару.

От полученных травм Надежда Чамара скончалась.

Водитель даже не остановился на месте трагедии. Он мчался дальше, пока не врезался в дерево.

Об этом ужасном ДТП писали в соцсетях.