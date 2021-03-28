Под Киевом вооруженные мужчины жестоко избили водителя Lexus
В Броварах 27 марта водитель и пассажиры Mercedes жесткого избили водителя автомобиля Lexus. Нападавших уже задержали правоохранители.
Источник:Нацполиция Киева
Детали инцидента в Броварах
Происшествие случилось около 16:20. Автомобили попали в ДТП, а после этого между водителями вспыхнул конфликт.
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Правоохранители выяснили, что, конфликт между мужчинами возник из-за долговых обязательства в прошлом.
Поэтому, 39-летний водитель Mercedes и два пассажира возрастом 45 и 24 года с пистолетом и металлической палкой бросились к водителю Lexus. Они повредили автомобиль и нанесли телесные повреждения 32-летнему водителю,
– заявили в полиции.
Пострадавшего отвезли в больницу с сотрясением мозга.
Обе машины изъяли и отправили на площадку временного содержания.
Злоумышленников задержали
По данному факту полицейские открыли уголовное производство за хулиганство. Нападавшим грозит заключение на срок от 3 до 7 лет.
Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении подозрения задержанным. Меру пресечения для них выберет суд.
В Броварах после ДТП водитель и пассажиры избили другого водителя
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