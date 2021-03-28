В Броварах 27 марта водитель и пассажиры Mercedes жесткого избили водителя автомобиля Lexus. Нападавших уже задержали правоохранители.

Детали инцидента в Броварах

Происшествие случилось около 16:20. Автомобили попали в ДТП, а после этого между водителями вспыхнул конфликт.

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Правоохранители выяснили, что, конфликт между мужчинами возник из-за долговых обязательства в прошлом.

Поэтому, 39-летний водитель Mercedes и два пассажира возрастом 45 и 24 года с пистолетом и металлической палкой бросились к водителю Lexus. Они повредили автомобиль и нанесли телесные повреждения 32-летнему водителю,

– заявили в полиции.

Пострадавшего отвезли в больницу с сотрясением мозга.

Обе машины изъяли и отправили на площадку временного содержания.

Злоумышленников задержали

По данному факту полицейские открыли уголовное производство за хулиганство. Нападавшим грозит заключение на срок от 3 до 7 лет.

Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении подозрения задержанным. Меру пресечения для них выберет суд.



В Броварах после ДТП водитель и пассажиры избили другого водителя