Авария произошла в Днепровском районе Киева. Об этом 24 каналу сообщили в полиции Киева.

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Как произошла авария

В маршрутке №701 "Бровары – АС Дарница" было 12 человек. В сети обнародовали видео с места ДТП. На нем видно, будто бы машина въехала в сторону маршрутки.

Кстати, туда сразу прибыли несколько машин правоохранителей и скорая. Из-за ДТП движение на дороге затруднилось.

ДТП с легковушкой и маршруткой, смотрите видео:

Что известно о пострадавших

Пострадали два человека. Водителя легковушки 1970 года рождения и пассажирку автобуса 1982 года рождения госпитализировали. Отметили, что они получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас на проспекте работает полиция.

Обратите внимание! Похожее ДТП произошло в Киеве 9 июня. На Демеевской площади столкнулся рейсовый автобус "Киев – Мариуполь" с городским "коллегой".



В больницу забрали пассажира киевского автобуса. Мужчина серьезно травмировал голову. Больше за помощью к медикам никто не обращался.