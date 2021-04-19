В Буче Киевской области в реку выбросили тысячи канистр с химикатами: видео
Неизвестные довольно долгое время выбрасывали строительный мусор, а также канистры с химикатами в реку Козка возле сел Блиставица и Лубянка в Бучанском районе Киевской области.
Источник:фейсбук Андрея Федорука
Как отметил мэр Бучи Анатолий Федорук, на границе двух сел в реке нашли огромное количество канистр с химикатами. Если бы они попали в воду, могла бы произойти экологическая катастрофа.
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По словам чиновника, работы по уборке мусора в реке совпали с Днем окружающей среды.
60 тонн химикатов
- Русло реки было забросано строительным мусором настолько, что вода фактически не могла нормально протечь.
- На отрезке длиной почти 400 метров волонтеры, коммунальщики и полицейские убрали почти 3 тысячи 20-литровых канистр с опасными веществами.
- К работам по уборке присоединились также спасатели ГСЧС.
- Кто именно устроил свалку в реке, неизвестно.
По факту выброса химикатов в реку правоохранители открыли уголовное производство. Досудебное расследование преступления продолжается. О его результатах мэр Бучи пообещал сообщить отдельно.
Смотрите видео уборки химикатов с реки под Бучей:
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