На Киевщине в городе Буча 1 февраля угарным газом отравились три человека, которые жили в доме. Среди них один ребенок 2017 года рождения.

Источник: ГСЧС

Людей нашли в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. Среди жертв один ребенок.

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Причиной трагедии и отравления угарным газом стала неисправность системы вентиляции газового котла.

Несмотря на предупреждение спасателей накануне старта отопительного сезона о необходимости проверки газового оборудования (в тех домах, где есть газовые котлы), в Украине часто происходят подобные трагические инциденты.

Для смертельной дозы отравления СО при концентрации выше 1,2% человеку достаточно вдохнуть всего 2-3 раза. После чего теряется сознание и менее чем через 3 минуты наступает смерть. В Украине ежегодно от отравления угарным газом погибают более 1800 человек , еще 1100 попадают в больницы в тяжелом состоянии.

Аналогичная трагедия в Мариуполе

В конце января в Мариуполе произошла аналогичная трагедия – в одном из частных домов в результате отравления угарным газом погибли три человека.

Спасатели сообщили, что никаких признаков пожара не было. Погибли 43-летние супруги и 66-летняя пенсионерка. Происшествие квалифицировали, как несчастный случай.