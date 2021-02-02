Трагедия на Киевщине: в Буче от отравления угарным газом погибли двое взрослых и ребенок
На Киевщине в городе Буча 1 февраля угарным газом отравились три человека, которые жили в доме. Среди них один ребенок 2017 года рождения.
Источник: ГСЧС
Людей нашли в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. Среди жертв один ребенок.
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Причиной трагедии и отравления угарным газом стала неисправность системы вентиляции газового котла.
Несмотря на предупреждение спасателей накануне старта отопительного сезона о необходимости проверки газового оборудования (в тех домах, где есть газовые котлы), в Украине часто происходят подобные трагические инциденты.
Аналогичная трагедия в Мариуполе
В конце января в Мариуполе произошла аналогичная трагедия – в одном из частных домов в результате отравления угарным газом погибли три человека.
Спасатели сообщили, что никаких признаков пожара не было. Погибли 43-летние супруги и 66-летняя пенсионерка. Происшествие квалифицировали, как несчастный случай.
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