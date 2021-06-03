На прошлых выходных состоялось открытие Центра и в первые дни пришло много желающих получить вакцину – образовались очереди. Чтобы такого не повторилось в КГГА решили наладить процесс.
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Как будет происходить вакцинация
Отныне будет два потока. Первый – для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время.
Второй – для тех, кто также записан в "Дия", но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут либо дождаться вызова, либо вакцинироваться в порядке "живой очереди".
Адрес и время работы Центра
Центр вакцинации 5 и 6 июня будет открыт с 10:00 до 17:30 по адресу: проспект Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А).
- Напомним, что в первый день вакцинации в центре привилось 1395 киевлян.
- Поскольку в Киеве желающих вакцинироваться больше, чем в других городах, в КГГА планируют открыть еще один центр на Правом берегу.