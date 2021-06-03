Как будет работать Центр вакцинации в Киеве 5 и 6 июня: есть важные изменения

В Киеве на выходных 5 и 6 июня в МВЦ снова будет работать Центр вакцинации. В КГГА сообщили, что отныне будут 2 отдельных очереди – для тех, кого пригласили и для тех, кто пришел сам. Напомним, что в Центре прививают людей, которые записались через приложение "Дия".

На прошлых выходных состоялось открытие Центра и в первые дни пришло много желающих получить вакцину – образовались очереди. Чтобы такого не повторилось в КГГА решили наладить процесс.

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Как будет происходить вакцинация

Отныне будет два потока. Первый – для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время.

Второй – для тех, кто также записан в "Дия", но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут либо дождаться вызова, либо вакцинироваться в порядке "живой очереди".

Адрес и время работы Центра

Приглашенные должны показать смс-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. В случае опоздания у них также остается возможность вакцинироваться в порядке "живой очереди".

Центр вакцинации 5 и 6 июня будет открыт с 10:00 до 17:30 по адресу: проспект Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А).