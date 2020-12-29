В Киеве метрополитен будет работать на 2 часа дольше в новогоднюю ночь. Но некоторые станции могут ограничить вход.

Речь идет о станциях в центре столицы – "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь". Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в фейсбуке.

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Это позволит уменьшить массовое скопление пассажиров на платформах этих станций – обычная практика в дни, когда проходят массовые гуляния в центре Киева.

До которого часа будет работать метро в Киеве в новогоднюю ночь?

Обычно киевский метрополитен закрывает вход в 24:00 (плюс несколько минут в зависимости от станции).

Таким образом в новогоднюю ночь метро закроют в 2 часа ночи. Киевляне и гости столицы могут спокойно гулять и праздновать Новый 2021 год, а потом добраться домой на метро – те, кто живет рядом со станциями.

Кстати, фуникулер в Киеве в эту ночь будет работать круглосуточно.