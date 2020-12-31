Как будет работать транспорт Киева в новогоднюю ночь
В Киеве в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года, продолжат работу общественного транспорта. В частности, метро в столице будет работать на 2 часа дольше. То же самое касается и наземного транспорта.
Работа метро
Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – приблизительно в 02:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, размещенного на входе и на платформе. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.
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Кроме продолжения работы, также возможны ограничения (закрытие) на вход для пассажиров станций "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь".
Как пояснили в метрополитене, они прибегли к такому шагу из соображений безопасности. А именно во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Дело в том, что большинство захочет добраться до елки на Софийской площади.
Что говорят в Киевсовете говорят о наземном транспорте
Работу наземного транспорта (автобусы, трамваи, троллейбусы) также продлят на 2 часа. Движение общественного транспорта, которое проходит возле станций метрополитена, будет согласовано с расписанием прохождения последних поездов метро.
Кроме того, столичный фуникулер будет работать круглосуточно.
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Новый год в Киеве: коротко
- В столице 19 декабря открылись 7 новогодних локаций.
- Их соединили в праздничный пешеходный маршрут.
- Это Софийская площадь, Арка Дружбы народов, пешеходный мост от нее до праздничной Владимирской горки, далее – через Андреевский спуск до Контрактовой площади.
- Маршрут специально разработали, чтобы в условиях карантина избежать скоплений людей на традиционных локациях.
- На всех локациях работает "муниципальная охрана", которая при необходимости напоминает людям о необходимости соблюдения противоэпидемических мер: маскового режима и социальной дистанции.
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