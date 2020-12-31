В Киеве в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года, продолжат работу общественного транспорта. В частности, метро в столице будет работать на 2 часа дольше. То же самое касается и наземного транспорта.

Работа метро

Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – приблизительно в 02:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, размещенного на входе и на платформе. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

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Кроме продолжения работы, также возможны ограничения (закрытие) на вход для пассажиров станций "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь".

Как пояснили в метрополитене, они прибегли к такому шагу из соображений безопасности. А именно во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Дело в том, что большинство захочет добраться до елки на Софийской площади.

Что говорят в Киевсовете говорят о наземном транспорте

Работу наземного транспорта (автобусы, трамваи, троллейбусы) также продлят на 2 часа. Движение общественного транспорта, которое проходит возле станций метрополитена, будет согласовано с расписанием прохождения последних поездов метро.

Кроме того, столичный фуникулер будет работать круглосуточно.

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