Киев в красной зоне: как будет работать транспорт
Київ потрапив до червоної зон карантину. Від завтра, 23 березня, в столиці діятиме низка додаткових обмежень. Частково вони стосуватимуться транспорту.
Источник:РБК-Украина
Ограничение красной зоны карантина предусматривает остановку пассажирских перевозок. Общественный транспорт должен работать в спецрежиме.
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В КГГА сообщили о другом решении
С сегодняшнего дня, 22 марта, транспорт в столице работает с посадкой до 50% от количества мест.
Метро в Киеве не будут закрывать. Но ограничения в часы пик – вероятно, пускать будут меньше людей, чтобы избежать скопления людей.
В Киевском горсовете уверены, что в столице не должны останавливаться пассажирские перевозки.
Накануне заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявлял, что остановка транспорта приведет к коллапсу.
Что известно о локдауне в Киеве
- Решением местного совета, дополнительные ограничения в столице начали действовать от 20 марта.
- Закрыты учреждения культуры, ТРЦ, отменены массовые мероприятия. Ввели ряд ограничений при проведении религиозных богослужений и посещения спортивных залов и салонов красоты.
- Накануне введения ограничений, мэр Кличко отмечал угрожающую динамику.
- С 21 марта локдаун начал действовать также на территории Киевской области.
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