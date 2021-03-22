Київ потрапив до червоної зон карантину. Від завтра, 23 березня, в столиці діятиме низка додаткових обмежень. Частково вони стосуватимуться транспорту.

Ограничение красной зоны карантина предусматривает остановку пассажирских перевозок. Общественный транспорт должен работать в спецрежиме.

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В КГГА сообщили о другом решении

С сегодняшнего дня, 22 марта, транспорт в столице работает с посадкой до 50% от количества мест.

Метро в Киеве не будут закрывать. Но ограничения в часы пик – вероятно, пускать будут меньше людей, чтобы избежать скопления людей.

В Киевском горсовете уверены, что в столице не должны останавливаться пассажирские перевозки.

Накануне заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявлял, что остановка транспорта приведет к коллапсу.

Обратите внимание! 21 марта Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила смягчить вопросы по работе транспорта в красной зоне. Они поручили рассмотреть этот вопрос Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом.

Что известно о локдауне в Киеве