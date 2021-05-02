У мережі відшукали фото загиблої дівчини. Вона вела інстаграм під ніком favoritka.
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Знайомі та близькі висловлюють співчуття на сторінці Олександри
На сторінці загиблої друзі та знайомі висловлюють глибокі співчуття. Є й коментар матері Олександри.
Загибла Олександра Землякова / Фото з інстаграму favoritka
Дівчина була пасажиркою Infinity / Фото з інстаграму favoritka
Люди висловлюють співчуття на сторінці дівчини / Фото з інстаграму favoritka
Перед моторошною ДТП молодь вживала алкоголь
Тим часом у телеграмі Dtp.kiev.ua повідомили, що перед моторошною автотрощею молоді люди вживали алкоголь та веселились.
Потім була дуже коротка поліцейська гонитва. Результат ви всі бачили вранці,
– мовиться у повідомленні.
Також відомо, що лише 20 квітня 26-річного Павла Білоконя, який і був за кермом машини, впіймали за нетверезим водінням – у Вінниці.
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Дивіться відео з загиблою дівчиною:
Головне про аварію на бульварі Лесі Українки:
- Аварія сталась у ніч на 1 травня.
- Водій Infinity розігнав автомобіль і на великій швидкості злетів з мокрої дороги.
- Машина врізалась в електроопору. Загинула 18-річна пасажирка, інша – 17-річна – госпіталізована.
- Перед цим 26-річний Павло Білоконь проігнорував вимоги поліцейських зупинитись.
- Водій сказав, що це був "азарт", і він не дослухався навіть до своїх супутниць.
- Перевірка на драгері показала, що Білоконь був нетверезим.
- Суд обрав йому запобіжний захід – перебування під вартою без права внесення застави.