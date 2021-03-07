В Киеве в ночь на 7 марта нашли мертвой старшую инспектора киберполиции Святославу Петрову. Вероятную подозреваемую в причастности к убийству женщины установили правоохранители.

Что известно о подозреваемой По данным правоохранителей, подозреваемая и погибшая дружили. К теме Женщина, тело которой нашли в Киеве, оказалась инспектором киберполиции По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, на вызов об убийстве прибыли следователи и оперативники, также были привлечены кинологи и криминалистическая лаборатория. Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской,

– рассказал Крищенко. Подозреваемую уже задержали. Детали убийства полицейской Около 03:00 тело женщины нашли прохожие на улице Бажана, что в Дарницком районе.

На ее теле обнаружили признаки насильственной смерти, а при ней было полицейское удостоверение.

Впоследствии выяснилось, что Святослава Петрова действительно работает в полиции.

В полиции возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве.