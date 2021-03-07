Были подругами: задержали подозреваемую в убийстве полицейской
Задержали подозреваемую в убийстве Святославы Петровой / Фото со страницы в фейсбуке Виталия Губина
В Киеве в ночь на 7 марта нашли мертвой старшую инспектора киберполиции Святославу Петрову. Вероятную подозреваемую в причастности к убийству женщины установили правоохранители.
Источник:полиция Киева
Что известно о подозреваемой
По данным правоохранителей, подозреваемая и погибшая дружили.
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По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, на вызов об убийстве прибыли следователи и оперативники, также были привлечены кинологи и криминалистическая лаборатория.
Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской,
– рассказал Крищенко.
Подозреваемую уже задержали.
Детали убийства полицейской
- Около 03:00 тело женщины нашли прохожие на улице Бажана, что в Дарницком районе.
- На ее теле обнаружили признаки насильственной смерти, а при ней было полицейское удостоверение.
- Впоследствии выяснилось, что Святослава Петрова действительно работает в полиции.
- В полиции возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве.
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