Экс-главе правления ОАО "Исследовательский завод сварочного оборудования Института электросварки имени Евгения Оскаровича Патона сообщили о подозрении в хищении имущества предприятия в особо крупных размерах и отмывании доходов, полученных преступным путем. Произошло это 12 февраля.

По данным следствия, злоумышленник продал здание, принадлежавшее заводу, подконтрольному себе предприятию. Речь идет о помещении в центре Киева на улице Саперное поле.

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Фигурантами уголовного производства кроме бывшего руководителя института проходят также член правления завода и директор фирмы, которая стала собственницей здания.

20 миллионов убытков

Как утверждают прокуроры, злоумышленники заключили договор купли-продажи объекта в элитном районе города с компанией, которой сами же владели.

Стоимость, по которой институт фактически продал здание, была значительна занижена.

После сделки экс-глава правления оформил на объект право собственности.

Согласно выводам экспертов, государство от такой схемы потеряло 20 миллионов гривен.

Бывшего чиновника подозревают в хищении госимущества в особо крупных размерах и отмывании доходов, полученных преступным путем.

В помещениях всех фигурантов дела проходят обыски.

Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит от 8 до 15 лет заключения с лишением права занимать определенные должности. Также служители Фемиды могут конфисковать имущество злоумышленника.