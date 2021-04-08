Экс-депутату, который поджег квартиру с детьми, объявили подозрение
Бывшему депутату Киевского городского совета объявили подозрение из-за того, что он устроил пожар у себя дома. Ранее сообщали, что речь идет о Виталии Даниленко.
Источник:телеграм Киевской городской прокуратуры
Что говорят в прокуратуре
45-летнему политику объявили подозрение по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества.
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По данным правоохранителей, между супругами возник конфликт. Из-за этого мужчина с помощью зажигалки поджег картонные коробки в коридоре между квартирами. В результате этого случился пожар. Огонь повредил входную дверь в квартиру и имущество.
Злоумышленника задержали на месте происшествия. Сейчас ему избирают меру пресечения. Продолжается досудебное расследование.
Кроме того, полицейские проверяют причастность Даниленко к поджогу автомобиля его жены.
Теперь политику грозит от 3 до 10 лет заключения.
Детали инцидента
- Инцидент произошел на улице Героев Обороны, 10. Даниленко позвонил в полицию и заявил о "домашнем насилии". Он говорил, что пытается забрать у жены ружье, но та не отдает оружие.
- Впоследствии правоохранители получили сообщение о пожаре по тому же адресу.
- По словам местных жителей, политик был пьян и скандалил.
- Сам Даниленко якобы сказал, что жена ему изменила. Из-за этого он пытался поджечь квартиру, когда внутри были его 4 малых детей и жена.
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