Бывшему депутату Киевского городского совета объявили подозрение из-за того, что он устроил пожар у себя дома. Ранее сообщали, что речь идет о Виталии Даниленко.

Что говорят в прокуратуре

45-летнему политику объявили подозрение по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества.

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По данным правоохранителей, между супругами возник конфликт. Из-за этого мужчина с помощью зажигалки поджег картонные коробки в коридоре между квартирами. В результате этого случился пожар. Огонь повредил входную дверь в квартиру и имущество.

Злоумышленника задержали на месте происшествия. Сейчас ему избирают меру пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Кроме того, полицейские проверяют причастность Даниленко к поджогу автомобиля его жены.

Теперь политику грозит от 3 до 10 лет заключения.

Детали инцидента