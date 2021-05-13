Копию заявления об этом обнародовали на страницах "Киевского метрополитена" и "Киевпастранса". Там говорится, что в прошлом году убытки столичного метро составили 1 миллиард 175 миллионов гривен.

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Согласно последним расчетам предприятий, себестоимость перевозки 1 пассажира в 2021 году составит 20,04 гривны. А экономически обоснованная стоимость проезда в метро – 21,05 гривны.

Последний раз тариф в коммунальном транспорте менялся в 2018 году. Излишне говорить, что с тех пор значительно выросла стоимость всех групп товаров. Наша ситуация требует немедленного решения проблемы,

– добавили в заявлении

В случае неподнятия цены, метрополитен будет вынужден сокращать работников, а также выплачивать зарплаты не в полном объеме. Также там говорят, что возможно частичное отключение электроэнергии в метро. Это может уменьшить количество транспорта, который будет работать.

Однако это можно предотвратить, если метрополитен получит финансовую поддержку от города. Необходимая сумма для стабильной работы – 1 миллиард 514 миллионов.

Стоимость других видов транспорта

Также провели подсчеты по другим видам транспорта.

Себестоимость поездки одного пассажира в трамвае, троллейбусе и автобусе – 20,50 гривны.

Экономически обоснованным назвали тариф – 25,18 гривны

В городской электричке себестоимость перевозки составляет 71,72 гривны.

А экономически обоснованная – 78,90 гривны.

Если тарифы не повысят, то "Киевпастранс" просит выделить 2,477 миллиарда гривен. Большинство этой суммы направят на оплату услуг перевозки наземным транспортом.

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Профсоюзы тоже требуют повышения цен

Как сообщает "РБК-Украина", члены Профсоюза транспортников 13 мая вышли на акцию протеста под Киевсовет. Там они требуют поднять стоимость проезда до 25 гривен.

Митингующие принесли с собой плакаты с призывами обратить на это внимание. В частности, на некоторых из них написано: "Наведите порядок в ценах на проезд", "Спасите транспортную систему", "Честные тарифы – безопасный проезд".