Как сообщили киевские правоохранители, центр города частично перекроют только в дневное время.

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Какие улицы перекроют

26 июня с 12:00 до 16:00 перекроют улицу Крещатик (от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого) и въезды с прилегающих улиц.

26 и 27 июня с 12:00 до 17:00 перекроют Парковую дорогу (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного) и въезды с прилегающих улиц.

Обратите внимание! По состоянию на 26 июня 16:00 движение по улице Крещатик восстановили. Автобусы №24 и 114 курсируют с отклонением от графика по схеме №24А и 114А.



В Киеве перекрывали движение по Крещатику / Фото Нацполиции



В Киеве 27 июня перекроют движение по улице Парковой / Фото Нацполиции

Заметим, что с 24 июня ограничили въезд в Киев тяжеловесного транспорта из-за жары.