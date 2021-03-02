В связи с визитом в Украину президента Европейского Совета Шарля Мишеля некоторые центральные улицы Киева могут перекрывать в течение 2 – 3 марта. Это именно тот политик, который похож на украинского премьер-министра.

На каких улицах возможно ограничат движение пока не сообщают. Такие меры необходимы для обеспечения охраны во время визитов глав иностранных государств и других ведущих мировых политиков.

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Близнец Шмыгаля

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль посетил Бельгию с рабочим визитом. Там он уже встречался с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Люди считают, что они выглядят как близнецы.



Денис Шмыгаль и Шарль Мишель / Фото "Правительственного портала"

Шарль Мишель — бельгийский государственный и политический деятель, представитель французского сообщества, лидер партии "Реформаторское движение". 69-й премьер-министр Бельгии. Эту должность занимал с 11 октября 2014 года до 27 октября 2019 года. Председатель Европейского совета с 1 декабря 2019 года.

В Украине Мишель встретится с Владимиром Зеленским и посетит зону проведения Операции объединенных сил на Луганщине.