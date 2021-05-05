Это традиционные меры безопасности, предпринимаемые Управлением госохраны. Отмечается, что вместе с Блинкеном прилетает его заместитель Виктория Нуланд.

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Где еще ограничено движение в Киеве

Ранее сайт 24 канала сообщал, что в столице на месяц ограничили движение на проспекте Степана Бандеры. Там идет капитальный ремонт.

Также коммунальщики столицы собираются проводить ремонтные работы на путепроводе на пересечении проспекта Шухевича с улицей Бальзака. Из-за этого движение по нему вынужденно частично перекроют.

О визите дипломатов

В ходе своего рабочего визита Блинкен планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Будут обсуждать, в частности, российскую агрессию на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американского ведомства Неда Прайса.

Госсекретарь отправится в Киев, Украина, 5-6 мая, где встретится с президентом Зеленским, главой МИД Кулебой, другими членами правительства и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне непрерывной агрессии России,

– говорится в сообщении.