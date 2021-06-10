Из-за сломанных тормозов: в центре Киева девушка должна была прыгать из самоката Bolt

Очередной случай травмирования во время катания на арендованном самокате известной компании Bolt случился вечером 9 июня в Мариинском парке. Работница Верховной Рады Алиса Полищук пострадала из-за неисправности тормозов транспортного средства.

Об инциденте написал в фейсбуке друг девушки Владислав Гребельник. По его словам, поездка клиентки Bolt с работы домой закончилась вызовом скорой помощи и лицом в крови.

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По словам пользователя, случаи травмирования людей, которые пользуются услугой аренды самокатов, очень частые.

Прыгала, чтобы не попасть под машину



Алиса Полищук получила травмы из-за отказа тормозов самоката Bolt / Фото Владислава Гребельника

Как утверждает Гребельник, на съезде с холма возле Мариинского парка в самокате отказали тормоза. Поскольку девушка могла выехать на проезжую часть и попасть под машину, ей пришлось прыгать на асфальт.

В результате падения женщина получила ушибы и царапины рук и лица. Помощь ей оказывали медики скорой.

В качестве компенсации компания Bolt предоставила девушке только купон на 200 гривен на услуги такси.



Пострадавшей оказывали помощь медики скорой / Фото Владислава Гребельника

Электросамокаты стоят на каждом шагу. На них катаются и вдвоем, и втроем. На них ежедневно разбивают головы и ломают ноги. Сам же Bolt в юридической информации полностью отказывается от своих самокатов, не несет ответственности за их обслуживание и тому подобное. И это дает им возможность сохранить себя по закону, а у нас только и остается, что жарить их новостями в Facebook,

– подчеркнул Гребельник.

В Bolt обещают страховку

В комментарии для 24 канала Антон Милка, руководитель направления по развитию шеринговых сервисов компании Bolt в Украине, отметил, что служба поддержки и страховая компания сразу же связались с Полищук. По словам работника предприятия, каждая поездка на электросамокате застрахована на 200 тысяч гривен. При этом она якобы покрывает риски, связанные с травмированием людей.

Кроме того, как утверждает Милка, в компании уделяют внимание обслуживанию и ремонту самокатов, учитывая высокий спрос на эту услугу. При этом при получении информации о неисправности прибора, он якобы сразу блокируется суппортом Bolt.