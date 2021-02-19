В центре Киева дорожный знак упал на машины: видео
Сразу две совершенно не самые дешевые машины пострадали из-за плохо закрепленного коммунальщиками дорожного знака, а также погодных условий. Утром 19 февраля знак, который показывает направление движения, упал прямо на машины, которые стояли под ним.
Источник:Киев оперативный
Коммунальная авария, которая закончилась вмятинами на Seat Ibiza и электрокаре Nissan Leaf, произошла на Крещатике.
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Видео инцидента сделал один из свидетелей происшествия. На записи видно, как над автомобилями, которые ждут разрешенного для движения сигнала светофора, висит только в одном месте закрепленный знак.
Скорее всего, без компенсаций
- Из-за ветра металлическая табличка упала на машины, оставив на них вмятины.
- Сколько будет стоить ремонт автомобилей, неизвестно. Однако если у владельцев нет страхования Каско, им, скорее всего, придется рассчитываться за восстановление машин самостоятельно.
- Как утверждают юристы, привлечь к ответственности коммунальщиков будет крайне сложно даже если экспертиза установит, что знак упал из-за их халатности.
Работали ли на месте происшествия патрульные, неизвестно.
Смотрите видео падения дорожного знака на автомобили в центре Киева:
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