Возгорание произошло в Голосеевском районе Киева в помещении заведения ESHAK на улице Большая Васильковская, 85/87 около 10:00 29 декабря. Спасатели справились с огнем довольно быстро.

К пожарным с вызовом обратились жители Киева, которые увидели клубы дыма с крыши многоквартирного дома. Сам источник возгорания при этом был на первом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

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Пожарные, прибывшие на место происшествия, выяснили, что горят жировые отложения в вытяжном шкафу.

Что известно о пожаре в ресторане ESHAK

Из-за того, что пожар возник в вентиляционном оборудовании, дым от нее шел наружу, а не внутрь помещения. Это значительно уменьшало степень опасности огня для людей.



Пожар в ESHAK в Киеве / Фото dtp.kiev.ua

На месте происшествия работали 3 единицы спецтехники, а также 12 спасателей. В 10:36 пожар ликвидировали.

В результате инцидента никто не пострадал. Причину пожара выясняют специалисты.

Ресторан ESHAK, согласно открытым данным, принадлежит российскому комику Сергею Светлакову и ресторатору Александру Орлову. Шоумен неоднократно высказывался о необходимости путинской оккупации, а также о поддержке агрессивных действий России в отношении Украины.