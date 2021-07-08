Как отметили в пресс-службе ГСЧС, сообщение о пожаре на Лейпцигской улице поступило на пульт чрезвычайников в 4:20. Когда спасатели прибыли на место, они увидели возгорание в тамбуре к чердаку.

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Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Впрочем, на ликвидацию огня потребовалось немало времени.

Заметили студенты



В результате пожара никто не пострадал / Фото "Новости.LIVE"

Дым от огня увидели студенты колледжа, разбудившие жильцов квартиры, которым принадлежит тамбур. Произошло это около 4:20.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, из-под крыши многоэтажки валил густой дым.

Часть спасателей начали эвакуировать людей из помещения, а другие их коллеги сосредоточились на борьбе с огнем.

В 5:01 огонь локализовали, а еще через 9 минут – полностью ликвидировали. В ГСЧС говорят, что в результате инцидента был поврежден диван, который стоял в тамбуре. Кроме того, огонь закоптил стену и потолок помещения.

Над тушением пожара работали 15 пожарных и 4 единицы спецтехники.

В результате инцидента никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают следователи.

Смотрите видео тушения пожара в общежитии Киева: