В центре Киева пылало общежитие колледжа связи: видео
Источник:ГСЧС Киева
Пожар произошел в помещении 5-этажного дома в Печерском районе Киева утром 8 июля. Спасатели тушили возгорание почти час.
Как отметили в пресс-службе ГСЧС, сообщение о пожаре на Лейпцигской улице поступило на пульт чрезвычайников в 4:20. Когда спасатели прибыли на место, они увидели возгорание в тамбуре к чердаку.
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Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Впрочем, на ликвидацию огня потребовалось немало времени.
Заметили студенты
В результате пожара никто не пострадал / Фото "Новости.LIVE"
- Дым от огня увидели студенты колледжа, разбудившие жильцов квартиры, которым принадлежит тамбур. Произошло это около 4:20.
- Когда на место происшествия прибыли пожарные, из-под крыши многоэтажки валил густой дым.
- Часть спасателей начали эвакуировать людей из помещения, а другие их коллеги сосредоточились на борьбе с огнем.
В 5:01 огонь локализовали, а еще через 9 минут – полностью ликвидировали. В ГСЧС говорят, что в результате инцидента был поврежден диван, который стоял в тамбуре. Кроме того, огонь закоптил стену и потолок помещения.
Над тушением пожара работали 15 пожарных и 4 единицы спецтехники.
В результате инцидента никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают следователи.
Смотрите видео тушения пожара в общежитии Киева: