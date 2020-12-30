Пожар в популярной кофейне произошел вечером 29 декабря на улице Богдана Хмельницкого, 10 в Киеве. Для того, чтобы справиться с огнем, спасателям пришлось разбирать часть стены дома.

Информация о возгорании в 5-этажном доме в центре Киева поступила на горячую линию спасателей около 20:00. Об этом сообщили в пресс служба ГСЧС столицы.

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Прибывшие на место инцидента, оценили масштаб пожара, и сразу начали бороться с огнем.

Что известно о пожаре в Aroma Kava в Киеве

Когда бойцы ГСЧС приехали, внутри помещения уже никого не было. Сотрудники и посетители успели быстро выбежать на улицу.

В 20:22 пожар был локализован, а еще через 3 минуты – ликвидирован. В результате пожара повреждено и разобрано 4 квадратных метра стены заведения.

Никто из людей не пострадал.

На месте происшествия работали 15 пожарных и 4 единицы спецтехники.

Из-за чего именно произошло возгорание, неизвестно. Это выясняют эксперты.

Смотрите видео пожара в Aroma Kava в центре Киева: