В центре Киева горит ресторан "Бездельник": видео
В Киеве 24 марта на улице Саксаганского, 38 возник пожар в ресторане "Бездельник". Из помещения эвакуировали 10 человек.
Источник:24 канал
На место прибыли пожарные – сейчас они тушат пламя. Пока неизвестно, почему появился огонь. На втором этаже здания находится офис Национального симфонического оркестра Украины.
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На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, видно большое задымление.
Пожар, Саксаганского, 38. Горит что-то очень,
– комментирует автор видео.
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Повышенный ранг пожара
Сообщение о пожаре поступило в 14:10. На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений и передали о повышенном ранге пожара.
Спасатели ликвидируют пожар / Фото ГСЧС
- Ликвидация пожара продолжается на площади около 200 кв. м.
- На месте задействовано 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 54 человека личного состава.
- По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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