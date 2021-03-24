В Киеве 24 марта на улице Саксаганского, 38 возник пожар в ресторане "Бездельник". Из помещения эвакуировали 10 человек.

На место прибыли пожарные – сейчас они тушат пламя. Пока неизвестно, почему появился огонь. На втором этаже здания находится офис Национального симфонического оркестра Украины.

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На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, видно большое задымление.

Пожар, Саксаганского, 38. Горит что-то очень,

– комментирует автор видео.

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Повышенный ранг пожара

Сообщение о пожаре поступило в 14:10. На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений и передали о повышенном ранге пожара.

Пожар на Саксаганского: смотрите фото

Спасатели ликвидируют пожар / Фото ГСЧС