В Киеве 8 февраля вблизи Лавры прорвало сеть. 86 домов в центре Киева без тепла и воды.

Авария произошла около 2 часов ночи на улице Лаврской, 13.

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Отмечается, что аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения и проводит ремонтные работы. Завершить их планируют до конца дня.

В КГГА отметили, что поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад – в 1987 году.

Там также подчеркнули, что в Киеве 80% тепловых сетей уже исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и нуждаются в замене.

Напомним, что в Киеве сегодня сильный мороз, также столицу накрыло снегом.