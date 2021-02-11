В центре Киева катались на сноубордах словно на горнолыжном курорте: видео
На Андреевском спуске катались на сноубордах / 24 канал
В Киеве на Андреевском спуске молодежь устроила развлечения – катались на сноубордах. Количество снега и наклон этой улицы позволяют сравнить ее с горнолыжной трассой.
Источник:24 канал
Видео таких развлечений обнародовали в соцсетях.
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В частности, это сделал пользователь Владимир Самарянин.
В центре Киева катались на сноубордах: смотрите видео
Снегопад в столице
В Киеве с понедельника, 8 февраля, наблюдаются значительные осадки снега.
Это добавило проблем для многих киевлян, фактически остановило движение транспорта, но для любителей горнолыжных видов спорта появилась возможность покататься на лыжах и сноубордах прямо в черте столицы.
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