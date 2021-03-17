Достаточно жесткая авария произошла вечером 16 марта на Владимирской улице в Киеве. По неизвестным причинам один из водителей дернул руль и влетел на встречку.

По предварительным данным, скорость, с которой машины влетели друг в друга, была очень большой. По крайней мере об этом свидетельствуют повреждения, которым подверглись автомобили.

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На месте происшествия работали патрульные полицейские и медики скорой.

Что известно о лобовом столкновении в Киеве на Владимирской



Столкновение было мощным / Фото "Киева оперативного"

Кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения, что привело к ДТП, выясняют правоохранители.

Инспекторы патрульной полиции утверждают, что в результате аварии никто не пострадал, а оба водителя были трезвыми.

Владелец Mercedes после аварии быстро снял с машины номерные знаки.



Mercedes стоял на месте аварии без номеров / Фото "Киева оперативного"

Водители обеих машин чудом не пострадали. Однако Audi осталась без переднего бампера с вмятиной на всей левой части, а вот у Mercedes оторвало колесо и разнесло переднюю часть машины.

Смотрите видео с места ДТП в Киеве на улице Владимирской: