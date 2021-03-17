В центре Киева лоб в лоб столкнулись Mercedes и Audi: видео
Достаточно жесткая авария произошла вечером 16 марта на Владимирской улице в Киеве. По неизвестным причинам один из водителей дернул руль и влетел на встречку.
Источник:Киев оперативный
По предварительным данным, скорость, с которой машины влетели друг в друга, была очень большой. По крайней мере об этом свидетельствуют повреждения, которым подверглись автомобили.
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На месте происшествия работали патрульные полицейские и медики скорой.
Что известно о лобовом столкновении в Киеве на Владимирской
Столкновение было мощным / Фото "Киева оперативного"
- Кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения, что привело к ДТП, выясняют правоохранители.
- Инспекторы патрульной полиции утверждают, что в результате аварии никто не пострадал, а оба водителя были трезвыми.
- Владелец Mercedes после аварии быстро снял с машины номерные знаки.
Mercedes стоял на месте аварии без номеров / Фото "Киева оперативного"
Водители обеих машин чудом не пострадали. Однако Audi осталась без переднего бампера с вмятиной на всей левой части, а вот у Mercedes оторвало колесо и разнесло переднюю часть машины.
Смотрите видео с места ДТП в Киеве на улице Владимирской:
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