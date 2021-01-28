Очередная акция протеста физических лиц-предпринимателей, недовольных решением властей контролировать их финансовую деятельность с помощью кассовых аппаратов, привела к невозможности движения по центру Киева.

Источник: 24 канал

Обычно ФЛП бунтуют на фактически выделенном для них месте на Майдане, а особого интереса к их акции уже нет. Теперь они решили обратить на себя больше внимания.

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Чтобы власти пошли им на уступки и выполнили условия, которые выдвигают участники акции, сегодня протестующие решили нести больший вред для города и жителей.

Огромный маршрут с блокировкой транспортных артерий



ФЛП решили действовать более вредно / Фото 24 канала

Согласно данным патрульной полиции, ФЛП решили даже не просто заблокировать движение по Крещатику, а бродить по центру Киева. Конечно, по проезжим частям.



ФЛП продолжают протесты / Фото 24 канала

Протестующие собираются перекрыть:

Крещатик;

площадь Льва Толстого;

улицу Большую Васильковскую;

улицу Саксаганского;

улицу Антоновича;

улицу Жилянскую;

улицу Владимирскую.

После этого шествия ФЛП снова вернутся на Майдан, где продолжат свою акцию.

Смотрите видео перекрытия движения в центре Киева протестующими-ФЛП: