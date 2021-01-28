В центре Киева митингующие блокируют движение на многих улицах: видео
Очередная акция протеста физических лиц-предпринимателей, недовольных решением властей контролировать их финансовую деятельность с помощью кассовых аппаратов, привела к невозможности движения по центру Киева.
Источник: 24 канал
Обычно ФЛП бунтуют на фактически выделенном для них месте на Майдане, а особого интереса к их акции уже нет. Теперь они решили обратить на себя больше внимания.
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Чтобы власти пошли им на уступки и выполнили условия, которые выдвигают участники акции, сегодня протестующие решили нести больший вред для города и жителей.
Огромный маршрут с блокировкой транспортных артерий
ФЛП решили действовать более вредно / Фото 24 канала
Согласно данным патрульной полиции, ФЛП решили даже не просто заблокировать движение по Крещатику, а бродить по центру Киева. Конечно, по проезжим частям.
ФЛП продолжают протесты / Фото 24 канала
Протестующие собираются перекрыть:
- Крещатик;
- площадь Льва Толстого;
- улицу Большую Васильковскую;
- улицу Саксаганского;
- улицу Антоновича;
- улицу Жилянскую;
- улицу Владимирскую.
После этого шествия ФЛП снова вернутся на Майдан, где продолжат свою акцию.
Смотрите видео перекрытия движения в центре Киева протестующими-ФЛП:
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