В центре Киева молодые люди с балкона обстреляли воинскую часть Нацгвардии: видео

Инцидент произошел на Печерске в Киеве утром 21 мая. Неизвестные молодые лица стреляли из мелкокалиберного ружья в направлении воинской части Национальной гвардии Украины.

Видео стрельбы обнародовала в сторис инстаграма пользовательница с ником 15davydova. После того, как инцидент получил огласку, запись была удалена.

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В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал.

Что известно о стрельбе по воинской части НГУ в Киеве

Инцидент произошел в 6:34. Неизвестные молодые люди с ружьем мелкого калибра вышли на балкон жилого комплекса "Аристократ" на улице Евгения Коновальца, 34.

Мужчина, державший в руках оружие, на камеру навел его в направлении воинской части №2260. Ее бойцы специализируются на охране иностранных посольств и дипломатических миссий.

Впоследствии злоумышленник выстрелил из ружья, после чего на записи послышался девичий смех.

Эксперты отмечают, что, скорее всего, молодые люди стреляли из газового ружья, на владение которым не требуется разрешение правоохранителей.

Занимаются ли полицейские розыском нарушителей спокойствия, пока неизвестно.

Смотрите видео стрельбы в направлении воинской части в Киеве: